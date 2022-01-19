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Польща ввела підвищений рівень загрози у кіберпросторі після хакерської атаки на Україну

Запровадження рівня ALFA-CPR має превентивний характер і пов’язано з кібератаками на урядові сайти, що мали місце у ніч з 13 на 14 січня в Україні
У Польщі з 18 по 23 січня діє перший ступінь терористичної загрози (ALFA-CPR) у кіберпросторі.
Польща ввела підвищений рівень загрози у кіберпросторі після хакерської атаки на Україну Фото: EPA/UPG

Відповідне розпорядження підписав у вівторок глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Укрінформ з посиланням на Урядовий сайт.

Як зазначається, запровадження рівня ALFA-CPR має превентивний характер і пов’язано з кібератаками на урядові сайти, що мали місце у ніч з 13 на 14 січня в Україні.

Повідомляється, що після масованої кібератаки в Україні в урядовому центрі безпеки Польщі відбулося засідання групи з критичних інцидентів. За результатами цієї зустрічі й рекомендацій глави МВС і Агенції внутрішньої безпеки Польщі було прийнято рішення про запровадження першого ступеня терористичної загрози у кіберпросторі.

Ступінь загрози ALFA-CPR є найнижчим з чотирьох ступенів і запроваджується у випадку наявності загрози терористичного характеру, що стосується телекомунікаційних систем органів державної адміністрації і систем критичної інфраструктури. Він означає ведення посиленого моніторингу безпеки телекомунікаційних систем.

Нагадаємо, що речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив, що перебіг кібератаки на сайти українських держустанов вписується в діяльність РФ проти Заходу.

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19 01 2022 16:31
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