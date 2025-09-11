Польща вводить заборону польотів вздовж східного кордону до грудня

У зоні діятимуть жорсткі обмеження на польоти, включно з забороною для цивільних дронів.

Уряд Польщі тимчасово обмежив авіаційний рух у східній частині країни вздовж кордону з Україною та білоруссю. Рішення ухвалене з міркувань національної безпеки та діятиме з 10 вересня до 9 грудня.

Про це повідомило Польське агентство аеронавігаційної служби (PAŻP), передає радіо RMF FM.

Обмеження запроваджено відповідно до розпорядження міністра інфраструктури Польщі. Йдеться про створення спеціальної повітряної зони EP R129, яка охоплює всю прикордонну смугу з Україною та Білоруссю. Заборона на польоти триватиме щонайбільше три місяці.

Згідно з повідомленням PAŻP, обмеження набули чинності 10 вересня о 22:00 і діятимуть до 9 грудня о 23:59.

У зоні EP R129 повністю заборонено польоти цивільних безпілотників у будь-який час доби. Вдень, від сходу до заходу сонця, польоти заборонені загалом, за винятком:

пілотованих літальних апаратів, які подали план польоту, мають діючий транспондер (режими A/C або S), підтримують зв'язок із диспетчерськими службами;

військових літальних апаратів;

польотів за сигналами GARDA, ALPHA SCRAMBLE;

літаків зі спеціальним статусом: HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Також допускаються польоти державної авіації, авіаційної швидкої допомоги та повітряні операції, пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій, стихійних лих, загроз для здоров’я та життя людей або тварин, а також охорони критичної інфраструктури.

У Агенстві наголосили, що вхід у заборонену зону для повітряних суден, які не відповідають вищезазначеним критеріям, вважатиметься порушенням авіаційного законодавства.

Причиною запровадження обмежень стали нещодавні порушення польського повітряного простору під час масованої атаки рф на Україну в ніч на 10 вересня. Польські та союзницькі радари зафіксували кільканадцять ворожих дронів. У тих випадках, де вони становили потенційну загрозу, було прийнято рішення про їхнє знищення.

Крім того, у комюніке підкреслюється: у нічний час (від заходу до сходу сонця) в зоні EP R129 діє повна заборона на будь-які польоти, крім військових повітряних суден.