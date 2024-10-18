Польща перемогла, отримавши підтримку ЄС щодо питання мігрантів – Politico

Прем'єр-міністр Польщі додав, що те, чого він хотів досягти, він досяг.

Члени Євросозу висловили солідарність з Польщею у питанні протидії нелегальним мігрантам, після чого прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що домігся свого.

Про це пише медіа організація Politico.

Після спроб Польщі зупинити надання притулку мігрантам, які прямують до країни через кордон з Білоруссю, Євросоюз підтримав Польщу.

В блозі оголосили, що "виняткові ситуації вимагають відповідних заходів".

"Не можна дозволити росії і білорусі, або будь-якій іншій країні, зловживати нашими цінностями, в тому числі правом на притулок, і підривати наші демократії.

Європейська Рада висловлює свою солідарність з Польщею та державами-членами, які стикаються з цими викликами. Виняткові ситуації вимагають відповідних заходів… Крім того, слід розглянути нові шляхи запобігання та протидії нелегальній міграції відповідно до права ЄС та міжнародного права", - йдетья у висновках Євроради.

Видання ж пише, що заява стала перемогою прем'єра Польщі Дональда Туска.

Адже Туск хотів, щоб ЄС підтримав ідею про те, що країна може посилатися на міркування безпеки як на виправдання для призупинення права на притулок – і він цього домігся, пише видання.

"Я щойно повернувся із зустрічі з усіма найважливішими лідерами, і я досяг того, чого хотів досягти", – сказав Туск.

Один з анонімних дипломатів ЄС сказав, що прем'єрка Данії Метте Фредеріксен високо оцінила дискусію між лідерами як "нарешті більш реалістичну і чесну, коли йдеться про мігрантів і шукачів притулку".

Також деякі дипломати ЄС заявили, що тепер вони очікують, що Єврокомісія працюватиме над законодавством, яке полегшить депортацію з блоку, створить правову базу для створення центрів для обліку мігрантів за його межами і прямо дозволить країнам посилатися на міркування безпеки для закриття своїх зовнішніх кордонів.

У висновках не було жодної згадки про Пакт ЄС про міграцію і притулок, який був доопрацьований на початку цього року, проте зазнав критики з боку низки країн, включаючи Польщу.

"Це була ще одна перемога Туска, який виступав проти включення будь-якої згадки", – пишуть журналісти.

Крім того, під час саміту в Брюсселі лідери країн Євросоюзу офіційно оголосили про зупинку процесу вступу Грузії до блоку.