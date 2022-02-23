Ми скасовуємо більшість обмежень і залишаємо лише ті, які найбільш необхідні. Надалі діятимуть обмеження щодо носіння масок у публічних місцях, особливо у громадському транспорті, магазинах

З 1 березня у Польщі скасовуються більшість обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусу. У країні залишатиметься лише обов’язок носіння масок у публічних місцях: магазинах, громадському транспорті.

Про це під час пресконференції у Варшаві повідомили в середу глава польського уряду Матеуш Моравецький і міністр охорони здоров’я Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми скасовуємо більшість обмежень і залишаємо лише ті, які найбільш необхідні. Надалі діятимуть обмеження щодо носіння масок у публічних місцях, особливо у громадському транспорті, магазинах”, – заявив Моравецький.

За його словами, відновлюється стаціонарна праця у державних та місцевих адміністраціях, різних інституціях.

Польський прем’єр також повідомив про скорочення термінів карантину та ізоляції. Він зазначив, що відміна більшості обмежень відбувається на тлі різкого зниження кількості інфікованих та значно меншій небезпеці для здоров’я штаму Омікрон, ніж це оцінювалося раніше.

Глава МОЗ Польщі Недзельський зазначив, що Польща з 1 березня скасовує більшість COVID-обмежень економічного характеру, а залишаються лише деякі суто санітарно-епідемічного характеру. Він зауважив, що тренд зниження кількості інфікованих є дуже сильним: щотижня на понад 30%.

За минулу добу в Польщі зафіксовано 20 456 випадків інфікування коронавірусом, померли 360 осіб. Від початку пандемії у Польщі померли від інфікування COVID-19 понад 110 тис. людей.

У світі, станом на ранок 23 лютого, зафіксували 428 281 074 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 5 925 483 смерті від вірусу, одужали 356 315 667 осіб.