Польща за добу зафіксувала 260 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Затримали 18 нелегальних мігрантів - 17 громадян Іраку та одного громадянина Конго, повідомила речниця прикордонників Анна Міхальська.

Також затримали 6 осіб, які, як вважається, допомагали нелегальним мігрантам - трьох громадян Іраку та по одному громадянину Росії, Індії та Сирії.

Загалом з початку вересня польські прикордонники зафіксували понад 5000 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомляли про смерть кількох мігрантів на білорусько-польському кордоні.

З 2 вересня у прикордонних районах Польщі діє надзвичайний стан, його дія поширюється на 138 міст. Після завершення початкового 30-денного терміну дію надзвичайного стану очікувано продовжать. Також триває спорудження паркану з колючого дроту.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на території Білорусі може перебувати близько 10 тисяч мігрантів, які планують потрапити у ЄС через кордони Польщі та Литви.

Надходили повідомлення про те, що деякі мігранти зуміли продовжити шлях вглиб ЄС і вже потрапили на територію Німеччини.

Нагадаємо, що Естонія завершує будівництво першої ділянки паркану з колючим дротом на кордоні з РФ