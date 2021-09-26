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Польща за добу зафіксувала 260 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі

Загалом з початку вересня польські прикордонники зафіксували понад 5000 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі
Польські прикордонники минулої доби зафіксували 259 спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі.
Польща за добу зафіксувала 260 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі Фото:ДПСУ

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Затримали 18 нелегальних мігрантів - 17 громадян Іраку та одного громадянина Конго, повідомила речниця прикордонників Анна Міхальська. 

Також затримали 6 осіб, які, як вважається, допомагали нелегальним мігрантам - трьох громадян Іраку та по одному громадянину Росії, Індії та Сирії. 

Загалом з початку вересня польські прикордонники зафіксували понад 5000 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомляли про смерть кількох мігрантів на білорусько-польському кордоні.  

З 2 вересня у прикордонних районах Польщі діє надзвичайний стан, його дія поширюється на 138 міст. Після завершення початкового 30-денного терміну дію надзвичайного стану очікувано продовжать. Також триває спорудження паркану з колючого дроту. 

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на території Білорусі може перебувати близько 10 тисяч мігрантів, які планують потрапити у ЄС через кордони Польщі та Литви.

Надходили повідомлення про те, що деякі мігранти зуміли продовжити шлях вглиб ЄС і вже потрапили на територію Німеччини. 

Нагадаємо, що Естонія завершує будівництво першої ділянки паркану з колючим дротом на кордоні з РФ

 

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26 09 2021 15:25
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