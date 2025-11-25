Польща закликала НАТО пришвидшити посилення східного флангу після вторгнення російських дронів у Румунію

Альянс зіштовхується з новими викликами у повітряному просторі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що НАТО має прискорити роботу з посилення захисту свого східного флангу від безпілотників, після того, як Румунія підняла винищувачі в повітря після вторгнення безпілотників у її повітряний простір у ніч на 25 листопада під час атаки на Україну.

Про це пише Reuters.

"Операція "Східний вартовий" потребує підкріплення. Вісім країн заявили про свої сили, це потрібно прискорити. Це також буде висновком, якщо сьогодні буде підтверджено це порушення", — заявив Косіняк-Камиш після зустрічі зі своїм французьким колегою.

У ніч проти 25 листопада росія знову порушила повітряний простір двох країн — Румунії та Молдови — під час масованої атаки на Україну.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російські атаки становлять загрозу не лише для України, а й для сусідів.