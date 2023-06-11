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Польща заперечує причетність до вибухів на "Північному потоці": мотив був в рф

11 червня 2023, 14:34
Польща заперечує причетність до вибухів на
Фото: bigmir. net
В Уряді Польщі заявили, що вона не має відношення до підриву газопроводів "Північного потоку".

Про це заявив Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин в своєму Twitter.

"Польща не має жодного відношення до підриву "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Пов'язування Польщі з цими подіями є безпідставним. Гіпотеза про те, що вибух скоїла Росія, яка мала мотив і можливість здійснити таку операцію, залишається актуальною", – написав Жарин.

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