Польща заперечує причетність до вибухів на "Північному потоці": мотив був в рф
11 червня 2023, 14:34
Фото: bigmir. net
В Уряді Польщі заявили, що вона не має відношення до підриву газопроводів "Північного потоку".
Про це заявив Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин в своєму Twitter.
"Польща не має жодного відношення до підриву "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Пов'язування Польщі з цими подіями є безпідставним. Гіпотеза про те, що вибух скоїла Росія, яка мала мотив і можливість здійснити таку операцію, залишається актуальною", – написав Жарин.