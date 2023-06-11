Польща заперечує причетність до вибухів на "Північному потоці": мотив був в рф

В Уряді Польщі заявили, що вона не має відношення до підриву газопроводів "Північного потоку".

Про це заявив Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин в своєму Twitter.

"Польща не має жодного відношення до підриву "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Пов'язування Польщі з цими подіями є безпідставним. Гіпотеза про те, що вибух скоїла Росія, яка мала мотив і можливість здійснити таку операцію, залишається актуальною", – написав Жарин.