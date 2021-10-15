ПОЛІТИКА НОВИНИПольський парламент затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 1,6-млрд злотих (350 мільйонів євро).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща збудує стіну від мігрантів на кордоні з Білоруссю за 350 млн євро
Польща в серпні вже почала будувати бар'єр з колючим дротом, щоб не допустити нелегальних мігрантів з Білорусі
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Польща в серпні вже почала будувати бар'єр з колючим дротом, щоб не допустити нелегальних мігрантів з Білорусі.
Новий план передбачає будівництво стіни, встановлення камер і датчиків. Рішення парламенту дозволяє будувати без публічних тендерів і у разі потреби експропріювати приватну власність в обмін на компенсацію.
За даними Прикордонної служби Польщі, з початку жовтня зафіксовано понад 6 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі в Польщу. З початку вересня таких спроб зафіксовано понад 18 тисяч.
Нагадаємо, від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.
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