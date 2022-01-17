Польщу накрили снігопади зі шквальним вітром, десятки тисяч домівок знеструмлені
Як пише "Європейська правда", проце повідомляє RMF24.
Атмосферний фронт рухається з півночі на південь та завертає на західні області України. За словами метеорологів, настільки сильні вітри у поєднанні зі снігом та градом є рідкісним і небезпечним явищем.
По всій країні оголошено штормове попередження, рятувальники здійснили вже понад 3000 виїздів, щоб усувати завдану вітром шкоду. На півдні оголосили також попередження про потужні снігопади.
Marcin Bielecki /PAP
З кількох міст є повідомлення про зірвані елементи даху, або й усю покрівлю.
Фото: Європейська правда
Під Варшавою шквальний порив перекинув фуру.
У Гданську з міркувань безпеки закрили кладовища і деякі парки, щоб уникнути жертв у разі падіння дерев.
У Великопольському воєводстві через падіння дерев і обрив ліній без електропостачання залишились 30 тисяч споживачів, у Підляському - 21 тисяча.
У п’ятницю 14 січня у Польщі теж були сильні вітри, але масштаби негоди були значно меншими.
Нагадаємо, що в Україну йдуть снігопади та сильний вітер, у Карпатах зросте небезпека сходження лавин
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