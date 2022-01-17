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Польщу накрили снігопади зі шквальним вітром, десятки тисяч домівок знеструмлені

Атмосферний фронт рухається з півночі на південь та завертає на західні області України
Через хуртовину з сильним вітром у Польщі залишилися без електропостачання десятки тисяч споживачів, у багатьох місцях вітер пошкодив дахи й дерева.
Польщу накрили снігопади зі шквальним вітром, десятки тисяч домівок знеструмлені Фото: japantimes.co.jp

Як пише "Європейська правда", проце повідомляє RMF24.

Атмосферний фронт рухається з півночі на південь та завертає на західні області України. За словами метеорологів, настільки сильні вітри у поєднанні зі снігом та градом є рідкісним і небезпечним явищем.

По всій країні оголошено штормове попередження, рятувальники здійснили вже понад 3000 виїздів, щоб усувати завдану вітром шкоду. На півдні оголосили також попередження про потужні снігопади. 

Marcin Bielecki /PAP

З кількох міст є повідомлення про зірвані елементи даху, або й усю покрівлю. 

Фото: Європейська правда

Під Варшавою шквальний порив перекинув фуру.  

У Гданську з міркувань безпеки закрили кладовища і деякі парки, щоб уникнути жертв у разі падіння дерев.

У Великопольському воєводстві через падіння дерев і обрив ліній без електропостачання залишились 30 тисяч споживачів, у Підляському - 21 тисяча. 

У п’ятницю 14 січня у Польщі теж були сильні вітри, але масштаби негоди були значно меншими.

Нагадаємо, що в Україну йдуть снігопади та сильний вітер, у Карпатах зросте небезпека сходження лавин

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17 01 2022 15:46
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