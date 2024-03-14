Польські фермери вимагають €15 млрд компенсацій
14 березня 2024, 16:09
фермерський страйк Фото: depo.ua
Вони вимагають, щоб допомогу виділили з воєнного фонду з Брюсселя.
Про це пише польське аграрне видання Topagrar.
Фермери заявляють, що така допомога є невідкладною, адже їхня фінансова ситуація вже третій рік дуже погана.
За їх словами, на їхніх складах накопичився значний залишок збіжжя, і щоб уникнути банкрутства, їм потрібна "швидка" готівка.
Минулого тижня польські фермери після зустрічі із Туском анонсували масову блокаду населених пунктів.