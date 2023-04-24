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Польські молочні асоціації проти заборони імпорту української сільгосппродукції

24 квітня 2023, 12:47
Польські молочні асоціації проти заборони імпорту української сільгосппродукції
Фото: dt.ua
Асоціації польських молочників "Розуміння в молочній галузі" вимагає виключити молоко та молочну продукцію зі списку українських сільсько господарських продуктів, які заборонені для ввозу в Польщу.

Про це йдеться в листі асоціацій. 

"Як представники молочної галузі, ми вважаємо, що поточні результати зовнішньої торгівлі молочними продуктами між Польщею та Україною не виправдовують запровадження таких різких заходів, як заборона імпорту молока й молочних продуктів до нашої країни", - написано в заяві. 

Представники занепокоєні, що Україна може вжити заходів у відповідь на торгівлю з Польщею. Це може спричинити заборону експорту польських сирів, сухої сироватки і ферментованих продуктів, для яких Україна є важливим ринком збуту.

Ще до війни Україна хотіла обмежити експорт сиру з Польщі в Україну та звинувачувала польську сторону у використанні демпінгових цін.

У листі також йдеться про те, що через зниження попиту на молочну продукцію та інфляцію польські виробники та переробники молока змушені покладатися на експорт молочних продуктів.  Україна є однією з найважливіших країн для експорту молочки. 

"Уже 5 років ми є найбільшим постачальником сиру, молока, молочних напоїв і модифікованої сироватки в Україну. Україна є одним із найбільших одержувачів нашої молочної продукції за межами ЄС (EUR108 млн у 2022 році), і на неї припадає понад 3% усього нашого експорту. Україна займає 17% експорту польського йогурту, 7% експорту сиру та 9% сичужного сиру", - заявили в молочній асоціації. 

Поляки занепокоєні постановою Міністерства розвитку і технологій Польщі від 15 квітня 2023 року, де представлений список заборонених до імпорту українських сільгосптоварів, і попросили вилучити з додатка до цього документа молоко та молочну продукцію.

Аграрні міністри 5-ти країн - Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини - звернулися до Європейської комісії з проханням запровадити заборону на імпорт до їхніх держав розширених списків сільгосппродукції через скупчення на території цих держав великих обсягів української продукції, яка слідує коридорами солідарності

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