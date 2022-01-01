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Польські прикордонники нарахували минулого року майже 40 тис. спроб незаконно потрапити до Польщі

Найбільша кількість мігрантів з Білорусі
Майже 40 тис. біженців намагалися минулого року незаконно перетнути білорусько-польський кордон, повідомили в прикордонній службі Польщі в суботу.
Польські прикордонники нарахували минулого року майже 40 тис. спроб незаконно потрапити до Польщі Фото: Getty Images

Повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"В останній день 2021 року кордон Польщі та Білорусі намагалися незаконно перетнути 44 людини. У 2021 році польсько-білоруський кордон намагалися незаконно перейти 39,7 тис. разів, зокрема в грудні - 1,7 тис.", - йдеться в повідомленні відомства в Твіттері.

Через міграційну кризу в Литві та Польщі в 2021 році ввели на кордоні надзвичайний стан, почали зводити загородження з колючого дроту, посилювати охорону кордону для припинення потоків нелегалів з території Білорусі.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася 8 листопада минулого року, коли до кордону з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів з країн Близького Сходу, що бажали перебратися до Євросоюзу. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом із початку кризи на кордоні.

Нагадаємо, що співробітники Прикордонної служби Польщі у цьому році висунули звинувачення 422 "помічникам" у нелегальній міграції, найбільше серед них українців.

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01 01 2022 15:59
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