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Польські прикордонники заявили про понад 700 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі

Решті спроб вдалося запобігти. Ще 15 людей затримали за допомогу (нелегальним мігрантам — Ред.). Це 14 іноземців, у тому числі п’ятеро громадян Грузії, та один громадянин Польщі"
За суботу 9 жовтня польські прикордонники запобігли понад 700 спробам нелегального перетину кордону з Білорусі, що є одним з найвищих показників за увесь час.
Польські прикордонники заявили про понад 700 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі Фото: Getty Images
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у Прикордонній службі.
 
Загалом зафіксували 739 спроб нелегальних мігрантів потрапити на територію Польщі з Білорусі, 6 осіб затримали. Усі вони є громадянами Іраку.
 
"Решті спроб вдалося запобігти. Ще 15 людей затримали за допомогу (нелегальним мігрантам — Ред.). Це 14 іноземців, у тому числі п’ятеро громадян Грузії, та один громадянин Польщі", - повідомили у відомстві.
 
Нагадаємо, з липня Польща та сусідня Литва потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів через територію Білорусі. Країни вважають це гібридною агресією режиму Александра Лукашенка у відповідь на їхню власну позицію та позицію всього ЄС щодо репресій у Білорусі.
 
З серпня Польща зафіксувала близько 16 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі, з них майже 5000 у жовтні. У центрах для нелегальних мігрантів наразі перебуває понад 1500 осіб.
 
У зв’язку з цим з 2 вересня в прикордонній зоні з Білоруссю - у 183 населених пунктів двох воєводств - діє надзвичайний стан, нещодавно його продовжили ще на 60 днів.
 
12 міністрів внутрішніх справ країн Європейського союзу звернулися зі спільним листом до Єврокомісії, в якому міститься заклик прискорити зміни в сферах захисту зовнішніх кордонів і міграції.
 
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10 10 2021 15:19
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