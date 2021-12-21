Польському військовому загрожує 10 років в'язниці за втечу до Білорусі

Скшиняж повідомила, що наступним кроком буде оголошення особи у розшук

Польському військовослужбовцю 25-річному Емілю Чечку за дезертирство під час виконання службового завдання і втечу до Білорусі загрожує до 10-ти років ув’язнення.

Про це повідомила речниця Окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж, передає Укрінформ із посиланням на PAP.

За її словами, відділ з військових справ районної прокуратури у Білостоці видав постанову про висунення військовому звинувачення за 339-ю статтею КК Польщі (дезертирство), що передбачає ув’язнення на строк до 10-ти років.

Скшиняж повідомила, що наступним кроком буде оголошення особи у розшук.

Як повідомлялося, Прикордонна служба Білорусі 16 грудня заявила, що 25-річний польський військовий Еміль Чечко перейшов кордон і “попросив політичного притулку”. За твердженням білоруської сторони, військовослужбовець “не згодний з політикою, яку здійснює Польща у контексті міграційної кризи, і практикою негуманного ставлення до біженців”.

Глава міноборони РП Маріуш Блащак згодом заявив, що Чечко мав серйозні проблеми із законом, написав заяву про звільнення з армії і не мав потрапити на кордон. Трьох безпосередніх командирів дезертира звільнено з посад.

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні.

Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з РБ загородження протяжністю майже 200 км і заввишки понад 5 м.