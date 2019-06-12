Польсько-румунський консорціум Vekto - Iridex Group Plastic переміг у тендері на рекультивацію

За словами директора "Зеленого міста", яке є замовником робіт, нині на полігоні тривають активні підготовчі роботи з рекультивації сміттєзвалища: вивезення забрудненого ґрунту з місця зсуву, який стався в 2016 році, видалення озер фільтрату

На презентації інформаційної кампанії з підтримки проекту комплексного поводження з ТПВ на полігоні "Грибовичі", що фінансується ЄБРР і урядом Швеції, він уточнив, що це рішення вже узгоджено з міжнародними кредиторами і підписання договору з переможцем конкурсу очікується до кінця цього року, що дозволить підряднику почати роботи вже на початку 2020 року.

Консорціум Vekto Sp. z o.o. (Польща) - Iridex Group Plastic s.r.l. (Румунія) був визнаний переможцем у міжнародному тендері на виконання робіт з комплексної рекультивації полігону твердих побутових відходів (ТПВ) в с. В.Грибовичі під Львовом, що фінансується в рамках проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), повідомив директор Львівського комунального підприємства (ЛКП) "Зелене місто" Вадим Ноздря в Києві в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На презентації інформаційної кампанії з підтримки проекту комплексного поводження з ТПВ на полігоні "Грибовичі", що фінансується ЄБРР і урядом Швеції, він уточнив, що це рішення вже узгоджено з міжнародними кредиторами і підписання договору з переможцем конкурсу очікується до кінця цього року, що дозволить підряднику почати роботи вже на початку 2020 року.

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що місто вкрай зацікавлене у якнайшвидшій реалізації проекту, так як сьогодні він змушений витрачати 300 млн грн щорічно на вивезення сміття в зв'язку із закриттям полігону "Грибовичі".

Ноздря зазначив, що роботи з технічної рекультивації в Грибовичах тривають з липня цього року і повинні завершитися в 2021 році. За цей час підрядник повинен виконати роботи з вирівнювання і терасування всієї поверхні полігону, накрити його технологічним захисним екраном і провести будівництво інженерних мереж.

За словами директора "Зеленого міста", яке є замовником робіт, нині на полігоні тривають активні підготовчі роботи з рекультивації сміттєзвалища: вивезення забрудненого ґрунту з місця зсуву, який стався в 2016 році, видалення озер фільтрату.

Ноздря уточнив, що вартість робіт з реабілітації полігону "Грибовичі" оцінюється в EUR11,8 млн, плюс EUR1,8 млн на роботи з фільтратами.

Директор "Зеленого міста" також повідомив, що вже завершено кваліфікаційний етап тендера з відбору підрядника на будівництва заводу з переробки ТПВ потужністю 250 тис. тонн сміття на рік, вартість якого оцінюється в EUR24 млн. Його пройшли Eggersman Anlagenbau Gmbh (Німеччина), Control Process SA (Польща), Helector S.A. (Греція) і два консорціуми: MUT (Австрія) з Dogusan (Туреччина) і WTT (Нідерланди) з Axis (Литва). За словами Ніздрі, переможця визначать у першому кварталі 2020 року.

Він також нагадав, що ЛКП за підсумками тендера вже закупило в української фірми "Екософт" два модулі на основі зворотного осмосу для очищення щодня 300 кубометрів фільтрату з озер навколо смітника (загальним обсягом - близько 100 тис. м3).

Як повідомлялося, полігон "Грибовичі" був закритий після пожежі і зсуву 30 травня 2016 року, в результаті якого загинули чотири людини. Французька Egis за кошти французького уряду розробила ТЕО проекту.

У червні 2018 року Львівська міськрада та ЄБРР підписали кредитну угоду на EUR25 млн, з яких EUR5 млн - пільговий кредит від Фонду чистих технологій, а ще EUR10 у вигляді гранту надасть Східноєвропейський фонд енергоефективності та навколишнього середовища E5P. Внесок міста - EUR4,5 млн.

Крім реабілітації полігону і будівництва заводу з переробки ТПВ цей проект передбачає також налагодження збору ТПВ на муніципальному рівні зі створення центрів збору сміття оціночною вартістю EUR4,2 млн.

Ніздря уточнив, що планується також другий етап робіт вартістю EUR43,2 млн, у рамках якого намічено створення нового регіонального полігону, і Львів розраховує на фінансування цих робіт Європейським інвестиційним банком.

Передкваліфікацію на тендері з відбору підрядника на рекультивацію полігону пройшли також консорціуми JV Mesogeos S. A (Греція) з Rodina (Україна), SUEZ (Франція) з ONUR (Туреччина) і JV Goksin Insaat (Туреччина) з Hayat Group (Азербайджан).

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