Полторак про роботу після виборів: Я не тримаюсь за свою посаду

Полторак заявив, що не веде переговори з Зеленським

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що він "цивілізована людина і не триматиметься за посаду в жодному уряді".

На питання кореспондента Громадського, чи залишиться він в уряді, якщо Зеленський стане президентом, Полторак відповів:

"Давайте пройдуть вибори і ми будемо приймати рішення. Я міністр оборони зараз в цьому уряді, час покаже. Я цивілізована людина і я не тримаюся за своє місце в жодному уряді".

На питання, чи є загроза для зовнішньої безпеки у разі приходу до влади Зеленського, глава Міноборони відповів:

"Я точно знаю що є ризики, якщо РФ прийме рішення щодо здійснення агресії проти України. Ризики звичайно існують. Тому що нам треба встигнути провести економічні реформи, завершити реформу ЗСУ, зробити реформу ЗСУ незворотною, сформувати укомплектувати ЗСУ, забезпечити сучасною зброєю. Тоді будуть мінімізовані всі загрози, що існують".