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Полторак про роботу після виборів: Я не тримаюсь за свою посаду

Полторак заявив, що не веде переговори з Зеленським
Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що він "цивілізована людина і не триматиметься за посаду в жодному уряді".
Полторак про роботу після виборів: Я не тримаюсь за свою посаду Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

На питання кореспондента Громадського, чи залишиться він в уряді, якщо Зеленський стане президентом, Полторак відповів:

"Давайте пройдуть вибори і ми будемо приймати рішення. Я міністр оборони зараз в цьому уряді, час покаже. Я цивілізована людина і я не тримаюся за своє місце в жодному уряді".

На питання, чи є загроза для зовнішньої безпеки у разі приходу до влади Зеленського, глава Міноборони відповів:

"Я точно знаю що є ризики, якщо РФ прийме рішення щодо здійснення агресії проти України. Ризики звичайно існують. Тому що нам треба встигнути провести економічні реформи, завершити реформу ЗСУ, зробити реформу ЗСУ незворотною, сформувати укомплектувати ЗСУ, забезпечити сучасною зброєю. Тоді будуть мінімізовані всі загрози, що існують".

Нагадаємо, на початку жовтня глава Міноборони Степан Полторак був звільнений з військової служби. Президент України Петро Порошенко запропонував йому продовжити керівництво міністерством "у якості цивільного міністра". Зазначимо, що при звільненні з військової служби Полторак отримав майже 2 млн грн

Заробітна плата міністра оборони України Степана Полторака за вересень 2018 року становила 71 360 гривень.

Степан Полторак працював на військовій службі з 1983 року. Служив на посадах командира взводу, роти, начальника штабу батальйону, командира батальйону, полку, бригади, начальника штабу дивізії.

У грудні 2014 року Верховна Рада призначила його міністром оборони України. У жовтні 2015 президент Порошенко присвоїв Полтораку звання генерала армії України.

 

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11 04 2019 17:35
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