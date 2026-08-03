Поляк став першою людиною, яка переплила Балтійське море, не вийшовши з води

За свій маршрут, який тривав близько 55 годин, чоловік подолав 160-кілометрову дистанцію.

Польський плавець Бартломей Кубковський з п’ятої спроби переплив Балтійське море від Швеції до Польщі, не вийшовши з води. Він став першою людиною у світі, якій вдалось це зробити.

Про це пише TVP World.

За свій маршрут, який тривав близько 55 годин, поляк подолав 160-кілометрову дистанцію і 2 серпня дістався пляжу на північному заході Польщі.

Протягом запливу чоловіка супроводжували судна, які забезпечували його харчуванням, медичним наглядом та допомагали орієнтуватися. Але правила запливу забороняли Кубковському торкатись суден, підійматись на них та спати.

Вийшовши на берег, Кубковський, на запитання як він почувається, відповів: "Настільки виснажений, що ще не знаю".