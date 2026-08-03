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Поляк став першою людиною, яка переплила Балтійське море, не вийшовши з води

03 серпня 2026, 13:13
Поляк став першою людиною, яка переплила Балтійське море, не вийшовши з води
Фото: Facebook / Bartłomiej Kubkowski
За свій маршрут, який тривав близько 55 годин, чоловік подолав 160-кілометрову дистанцію.
Польський плавець Бартломей Кубковський з п’ятої спроби переплив Балтійське море від Швеції до Польщі, не вийшовши з води. Він став першою людиною у світі, якій вдалось це зробити.
 
Про це пише TVP World.
 
За свій маршрут, який тривав близько 55 годин, поляк подолав 160-кілометрову дистанцію і 2 серпня дістався пляжу на північному заході Польщі.
 
Протягом запливу чоловіка супроводжували судна, які забезпечували його харчуванням, медичним наглядом та допомагали орієнтуватися. Але правила запливу забороняли Кубковському торкатись суден, підійматись на них та спати.
 
Вийшовши на берег, Кубковський, на запитання як він почувається, відповів: "Настільки виснажений, що ще не знаю".
 
Це була п’ята спроба поляка переплисти Балтійське море. У 2025-му команда витягала його з води після того, як він втратив свідомість за 11 кілометрів від польського узбережжя.
 
Цей заплив також дозволив зібрати майже 600 000 злотих (140 000 євро) для благодійної організації Cancer Fighters, яка підтримує дітей, що проходять лікування від раку.

 

балтійське мореполяки

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