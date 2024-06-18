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Поляки вздовж кордону з білоруссю розкидають свинячий гній, щоб захиститись від нелегалів

18 червня 2024, 17:32
Поляки вздовж кордону з білоруссю розкидають свинячий гній, щоб захиститись від нелегалів
Фото: з вільного доступу
Такі дії поляків пояснюються штурмом польського-білоруського кордону мігрантами.
Польські фермери вирішили зробити вздовж білоруського кордону захисну смугу із свинячого гною, сподіваючись так відлякувати нелегалів із мусульманських країн.
 
Про це пише 24 канал.
 
Такі дії поляків пояснюються штурмом польського-білоруського кордону мігрантами. Ситуація там загострилася наприкінці травня 2024 року.
 
"Ми розраховуємо, що якщо ми розіллємо свинячий гній, то мігранти не проїдуть цією смугою, оскільки це не відповідає їхнім переконанням, їхній вірі", – кажуть польські фермери.
Польшавійна в Українікордон з білоруссюросія окупанти

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