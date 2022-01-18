Помер шестиразовий володар Кубка європейських чемпіонів Франсіско Хенто

Хенто є єдиним у світі гравцем, який шість разів став володарем Кубка європейських чемпіонів

На 89-у році життя помер легендарний іспанський хавбек мадридського "Реала" Франсіско Хенто.

Футболіст виступав за "Реал" з 1953-го по 1971 рік. Загалом він провів за команду 600 матчів і забив 182 м'ячі, повідомляє офіційний сайт ФК "Реал", зазначає "Укрінформ".

Хенто є єдиним у світі гравцем, який шість разів став володарем Кубка європейських чемпіонів.

У складі "Реала" він також 12 разів виграв чемпіонат Іспанії, двічі перемагав у Кубку країни, а 1960 року - у Міжконтинентальному кубку.

Загалом Хенто здобув з мадридською командою 23 трофеї, що є клубним рекордом. Нинішнього тижня його наздогнав за кількістю титулів 33-річний бразильський захисник "Реала" Марсело.

Нагадаємо, що бразилець Вінісіус Жуніор став найдорожчим гравцем топ-5 футбольних ліг (Англія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція) Європи (166,4 млн євро).