Помер шестиразовий володар Кубка європейських чемпіонів Франсіско Хенто
Футболіст виступав за "Реал" з 1953-го по 1971 рік. Загалом він провів за команду 600 матчів і забив 182 м'ячі, повідомляє офіційний сайт ФК "Реал", зазначає "Укрінформ".
Хенто є єдиним у світі гравцем, який шість разів став володарем Кубка європейських чемпіонів.
У складі "Реала" він також 12 разів виграв чемпіонат Іспанії, двічі перемагав у Кубку країни, а 1960 року - у Міжконтинентальному кубку.
Загалом Хенто здобув з мадридською командою 23 трофеї, що є клубним рекордом. Нинішнього тижня його наздогнав за кількістю титулів 33-річний бразильський захисник "Реала" Марсело.
Нагадаємо, що бразилець Вінісіус Жуніор став найдорожчим гравцем топ-5 футбольних ліг (Англія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція) Європи (166,4 млн євро).
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