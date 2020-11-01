Помер султан Оману Кабус бін Саїд — він був при владі майже 50 років

Оманський султан Кабус бін Саїд аль Саїд помер у п'ятницю, 10 січня. Вища військова рада Оману вже обрала його наступника.

Султан Оману Кабус бін Саїд аль Саїд на 40-му саміті Ради співробітництва країн Перської затоки в місті Доха, Катар, 9 грудня 2019 року Фото: Twitter/Міністерство закордонних справ Оману

Про це повідомили державні ЗМІ Оману, передає Reuters, передає "Громадське".

Зазначається, що в країні оголосили всезагальну триденну жалобу за покійним монархом, всі державні прапори напівспустили.

У покійного Кабуса аль Саїда не було нащадків. За конституцією країни, протягом трьох днів нового султана мала обрати вища військова рада. Якщо там не узгодили єдину кандидатуру, то справа переходить до спеціальної ради, куди входять, зокрема, військові, командування сил безпеки, судді Верховного суду країни та родичі Кабуса аль Саїда. На крайній випадок султан лишив по собі спеціального опечатаного листа з іменем того, кого мають призначити новим правителем.

Як повідомляє Reuters із посиланням на оманські ЗМІ, наступним султаном Оману став двоюрідний брат Кабуса аль Саїда — члена монаршої сім'ї, міністра з питань спадщини та культури.

Довше за Кабуса аль Саїда при владі перебували лише королева Великої Британії Єлизавета ІІ (67 років), султан Брунею Хасанал Болкіах (52 роки) і прем'єр-міністр Бахрейну (майже 50 років).

Кабус бін Саїд прийшов до влади в липні 1970 року внаслідок безкровного перевороту, усунувши від влади власного батька Таймура аль Саїда. За його правління Оман проголосив незалежність від британського правління (1971), перестав бути ізольованим від міжнародного світу й здійснив значний поступ в економіці, а також відігравав роль важливого посередника на Близькому Сході. Так, саме Кабус бін Саїд поклав початок ірансько-американським перемовинам, які завершилися підписанням у липні 2015 року багатосторонньої ядерної угоди.

Водночас оманського султана критикували за обмеження свободи слова й вираження, заборону опозиційних політичних партій неподолану дискримінацію жінок і трудових мігрантів. Протягом останніх років стан економіки Оману погіршився через падіння цін на нафту в 2014 році.

Кабус бін Саїд був одним із небагатьох лідерів арабських держав, яких не усунули від влади внаслідок подій «арабської весни» 2011 року. Останні кілька років свого життя він боровся з раком товстої кишки, проходив курси лікування за кордоном і майже не з'являвся на публіці. У султана не залишилося прямих нащадків.

Нагадаємо, що в Україну з Оману в понеділок, 30 липня, повернулися 15 членів екіпажу судна Free Neptune.