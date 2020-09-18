Помер Вінстон Ґрум — автор роману "Форест Ґамп", за яким зняли культовий однойменний фільм

"Форест Ґамп" — історія від першої особи про наївного молодого чоловіка, який іде на все заради возз’єднання з коханням свого дитинства

На 78-му році життя помер американський письменник Вінстон Ґрум, відомий світові як автор роману "Форест Ґамп". За ним було знято однойменний оскароносний фільм 1994 року з Томом Генксом у головній ролі.

Про це повідомила Керін Вілсон — мерчиня міста Феєргоуп штату Алабама, де останні роки жив письменник. Вона не уточнила, що саме стало причиною смерті чоловіка, передає "Громадське".

Пізніше про смерть Ґрума висловилася губернаторка Алабами Кей Айві, назвавши письменника "талановитим журналістом і визначним автором американської історії". А Університет Алабами, де вчився Ґрум, у своїй посвяті назвав письменника "одним із наших героїв".

Із Алабамою тісно пов’язані дитячі та юнацькі роки Вінстона Ґрума: там він виріс і здобув вищу освіту. Після цього два роки відслужив в армії, зокрема і у В’єтнамі. Після демобілізації працював журналістом.

У 1986 році Ґрум публікує свій четвертий роман "Форест Ґамп", але славу він йому приносить лише після культової екранізації 1994 року з Томом Генксом у головній ролі. Після виходу фільму у світі придбають 1,4 мільйона примірників роману Ґрума.

Фото: Forrest Gump / iMDb

"Форест Ґамп" — історія від першої особи про наївного молодого чоловіка, який іде на все заради возз’єднання з коханням свого дитинства. Фільм здобув шість "Оскарів", зокрема і за найкращу головну роль, а також став одним із найбільших кінотеатральних хітів свого часу.

Утім автор першооснови стрічки Вінстон Ґрум не здобув усесвітньої популярності: продовження першої книги "Ґамп і компанія" (1995) не стало хітом, а з касових зборів фільму йому перепали лише 3%. Останні роки письменник активно працював над нарисами історії США середини ХІХ століття.