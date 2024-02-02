Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Помічник депутата Бундестагу має зв’язок з агентом ФСБ росії – розслідування

02 лютого 2024, 08:36
Помічник депутата Бундестагу має зв’язок з агентом ФСБ росії – розслідування
Джерело: Telegram / Wladimir Sergijenko
Зазначається, що в серпні 2023 року стало відомо, як Сергієнко обговорював з куратором у москві зрив німецької військової допомоги Україні.

Помічник депутата німецького парламенту від правої популістської партії "Альтернатива для Німеччини" Ойгена Шмідта Володимир Сергієнко міг бути повʼязаний з російськими спецслужбами.

У розслідуванні журналу Der Spiegel і порталу The Insider стверджується, що Сергієнко перебував у тісному контакті з офіцером Федеральної служби безпеки рф.

Зазначається, що в серпні 2023 року стало відомо, як Сергієнко обговорював з куратором у москві зрив німецької військової допомоги Україні. Журналісти припускають, що цією контактною особою був полковник ФСБ Ілля Вечтомов.

Зокрема, Сергієнко стояв за позовом групи членів АдН до Федерального конституційного суду Німеччини з вимогою оголосити незаконними поставки німецької зброї Україні без схвалення Бундестагу.

Сам Сергієнко, який до 2022 року мав лише громадянство України, заперечив у коментарі Spiegel, що є агентом впливу Кремля. Він назвав припущення про його звʼязки з росією "безпідставними й не повʼязаними з реальністю".

Після того як у Сергієнка виявили російський паспорт, ним зацікавилась прокуратура Берліну. Цей паспорт Сергієнко приховував, і через це, за даними Spiegel, його хочуть позбавити громадянства Німеччини.

Також помічнику депутата АдН обмежили доступ до приміщень парламенту.

У січні 2023 року Україна запровадила санкції проти 198 російських громадян — у цьому списку є і Володимир Сергієнко.

Нагадаємо, нещодавно видання The Insider опублікувало розслідування, в якому стверджувало, що депутатку Європейського парламенту від Латвії Тетяну Жданок ще у 2004 році завербувала російська ФСБ. Журналісти отримали листування депутатки з імовірним російським агентом, з яким Жданок координувала свої дії.

Європейський парламент розпочав розслідування проти депутатки від Латвії Тетяни Жданок, яку підозрюють у звʼязках із ФСБ росії.

бундестагрф тероризмагенти ФБР

Останні матеріали

Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Політика
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 00:27
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Технології
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 16:38
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Бізнес & Фінанси
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 31 січня 2024, 08:28
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Технології
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Переклад iPress – 30 січня 2024, 16:34
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється