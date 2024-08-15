Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Помилка партії призвела до того, що 100 кандидатів не пройшли на вибори в Австралії

15 серпня 2024, 12:53
Помилка партії призвела до того, що 100 кандидатів не пройшли на вибори в Австралії
Фото: Freedman Club
Кілька довголітніх політиків автоматично залишаться без роботи, а виборці восьми рад не матимуть жодного кандидата від Ліберальної партії, за якого можна було б проголосувати.

Понад 100 кандидатів від провідної Ліберальної партії не зможуть балотуватися на виборах у найбільш густонаселеному штаті Австралії, оскільки політична сила пропустила крайній термін подання кандидатур на голосування.

Про це повідомляє BBC.

Посадовці Нового Південного Уельсу кажуть, що вони юридично не можуть прийняти пізні записи, а один з провідних виборчих аналітиків Австралії вважає, що партія, ймовірно, втратить близько 50 місць у раді.

Кілька довголітніх політиків автоматично залишаться без роботи, а виборці восьми рад не матимуть жодного кандидата від Ліберальної партії, за якого можна було б проголосувати.

Представник партії в Новому Південному Уельсі Річард Шилдс вибачився та заявив, що документи не вдалося вчасно подати через «обмежені ресурси».

У листі до депутатів партійний лідер у законодавчому органі штату Марк Спікмен назвав цей випадок «імовірно, найгіршим прикладом невмілого управління» в історії партії, зазначивши, що Шилдс мав попросити більше ресурсів. Спікмен додав, що позиція Шилдса є неспроможною, і попросив його піти у відставку.

Точну кількість постраждалих кандидатів ще не підтвердили, однак виборчий аналітик Бен Рауе підрахував, що приблизно 136 політиків не балотуватимуться на місцевих виборах. За його підрахунками, 38 з них — чинні члени ради Нового Південного Уельса. Помилка фактично поклала край майже чотирьом десяткам багаторічних карʼєр у раді.

вибориАвстралія

Останні матеріали

Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Політика
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 14:03
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Політика
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 08:26
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Політика
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 23:38
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Політика
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 14:05
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Політика
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 12:31
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Політика
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 16:14
Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер
Політика
Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 15:27
Курська битва-2024. Як американська преса висвітлювала операцію ЗСУ на російській території
Курська битва-2024. Як американська преса висвітлювала операцію ЗСУ на російській території
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 08:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється