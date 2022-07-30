Понад 100 рятувальників ліквідують пожежу, що виникла у навчальному закладі у Харкові після обстрілу Піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися

У ніч проти 30 липня ракетні окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову, в результаті було частково зруйновано триповерхову будівлю навчального закладу в Слобідському районі, виникла пожежа.

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

"У цій будівлі виникла пожежа, для ліквідації якої задіяно 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 фахівців особового складу ДСНС", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області. Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили загалом 30 оперативних виїздів, половина з яких (15) на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених воєнними діями. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Харківському (1), Чугуївському (1), Богодухівському (1), Ізюмському (3) районах області, а також 1 у Слобідському районі Харкова. Горіли природні екосистеми, приватні житлові будинки та дворові забудови, об'єкти критичної інфраструктури, поле з пшеницею. Піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

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