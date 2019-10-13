Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Понад 130 тисяч людей залишили свої помешкання через операцію Туреччини в Сирії - ООН

Більшість людей жили у сільських районах поблизу прикордонних міст Тель-Абьяд і Рас-ель-Айн
Понад 130 тисяч жителів були змушені залишити своє місце проживання через військову операцію Туреччини "Джерело миру" на північному сході Сирії.
Понад 130 тисяч людей залишили свої помешкання через операцію Туреччини в Сирії - ООН Фото: abacapress.com

Більшість людей жили у сільських районах поблизу прикордонних міст Тель-Абьяд і Рас-ель-Айн, повідомили в ООН, повідомляє "Громадське".

За прогнозами організації, найближчим часом близько 400 тисяч осіб потребуватимуть гуманітарної допомоги внаслідок турецької операції в Сирії.

Зазначається, що в регіоні, де проводиться операція, погана ситуація з постачанням чистої води. Проблеми з водою зафіксували в таборах для переміщених осіб Аль-Оль і Ареша, де проживають понад 82 тисяч осіб.

Крім того, державні та приватні лікарні в регіоні закрили ще 11 жовтня.

Нагадаємо, 7 жовтня 2019 року США почали виводити своїх військових із Сирії, по суті, залишивши курдів, які разом з американськими силами протягом декількох років боролися проти бойовиків "Ісламської держави", наодинці.

9 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про те, що турецькі війська розпочали операцію «Мирна весна» на півночі Сирії. У зв’язку з цим, автономний уряд сирійських курдів оголосив триденну загальну мобілізацію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що військова операція Туреччини в північно-східній Сирії повинна бути стриманою. В Європейському Союзі наголосили, що надійне рішення сирійського конфлікту не може бути досягнуте військовим шляхом.

Нагадаємо, що Туреччина почала бомбардування в Сирії

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 10 2019 16:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.