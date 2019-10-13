Понад 130 тисяч людей залишили свої помешкання через операцію Туреччини в Сирії - ООН

Більшість людей жили у сільських районах поблизу прикордонних міст Тель-Абьяд і Рас-ель-Айн

Понад 130 тисяч жителів були змушені залишити своє місце проживання через військову операцію Туреччини "Джерело миру" на північному сході Сирії.

Більшість людей жили у сільських районах поблизу прикордонних міст Тель-Абьяд і Рас-ель-Айн, повідомили в ООН, повідомляє "Громадське".

За прогнозами організації, найближчим часом близько 400 тисяч осіб потребуватимуть гуманітарної допомоги внаслідок турецької операції в Сирії.

Зазначається, що в регіоні, де проводиться операція, погана ситуація з постачанням чистої води. Проблеми з водою зафіксували в таборах для переміщених осіб Аль-Оль і Ареша, де проживають понад 82 тисяч осіб.

Крім того, державні та приватні лікарні в регіоні закрили ще 11 жовтня.

Нагадаємо, 7 жовтня 2019 року США почали виводити своїх військових із Сирії, по суті, залишивши курдів, які разом з американськими силами протягом декількох років боролися проти бойовиків "Ісламської держави", наодинці. 9 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про те, що турецькі війська розпочали операцію «Мирна весна» на півночі Сирії. У зв’язку з цим, автономний уряд сирійських курдів оголосив триденну загальну мобілізацію. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що військова операція Туреччини в північно-східній Сирії повинна бути стриманою. В Європейському Союзі наголосили, що надійне рішення сирійського конфлікту не може бути досягнуте військовим шляхом.

Нагадаємо, що Туреччина почала бомбардування в Сирії