Понад 2,7 млн мігрантів не можуть повернутися додому через обмеження, упроваджені у зв'язку з пандемією

"Незважаючи на обмеження, впроваджені через COVID-19, мігрантів можна повернути додому - в безпечний і гідний спосіб", - заявив генеральний директор МОМ Антоніу Віторіну

До цих мігрантів, котрі потребують допомоги, МОМ зарахувала сезонних робітників і осіб, які отримали дозвіл на тимчасове проживання; іноземних студентів, мігрантів, що поїхали за кордон для отримання медичної допомоги, та застряглих на суднах моряків. Дані про мігрантів збиралися з офіційних джерел зі 101 країни на період до 13 липня.

Близько 2,75 млн мігрантів у світі, хто хотів би повернутися додому, застрягли в інших місцях через обмеження, які впровадила влада різних країн у боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19, повідомляють у п'ятницю західні ЗМІ з посиланням на дані Міжнародної організації з міграції (МОМ), зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Незважаючи на обмеження, впроваджені через COVID-19, мігрантів можна повернути додому - в безпечний і гідний спосіб", - заявив генеральний директор МОМ Антоніу Віторіну.

До цих мігрантів, котрі потребують допомоги, МОМ зарахувала сезонних робітників і осіб, які отримали дозвіл на тимчасове проживання; іноземних студентів, мігрантів, що поїхали за кордон для отримання медичної допомоги, та застряглих на суднах моряків. Дані про мігрантів збиралися з офіційних джерел зі 101 країни на період до 13 липня.

Найбільше мігрантів, які не можуть повернутися на батьківщину, зафіксовано на Близькому Сході та в Північній Африці - 1,26 млн осіб. На другому місці Азія і Тихоокеанський регіон - 977 тис., потім ідуть Європа з 203 тис. і Північна та Центральна Америка з 111 тис.

Також у МОМ повідомили про 400 тис. моряків, які не можуть зійти на берег через обмежувальні заходи. Деякі члени екіпажів перебувають на суднах уже 17 місяців - на шість місяців довше за призначений максимальний термін.

У МОМ зазначили, що дані стосовно мігрантів, постраждалих від обмежень, можуть бути серйозно зменшені.

Також в організації повідомили, що отримали запити про надання допомоги від 115 тис. осіб, і за останні місяці змогли забезпечити переправлення додому понад 15 тис. мігрантів із найбільш уразливих категорій.