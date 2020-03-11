Понад 2 тисячі абітурієнтів з окупованого Донбасу та Криму вступили цього року до українських вишів

За словами Вітренка, за 5 років кількість вступників, які вступили до ЗВО через ці центри постійно зростала

До українських університетів через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" у 2020 році змогли вступити 2026 абітурієнтів з окупованих територій.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час брифінгу 3 листопада, зазначає "Громадське".

За словами Вітренка, за 5 років кількість вступників, які вступили до ЗВО через ці центри постійно зростала. Так, у 2016 році через центри "Крим-Україна" вступили 153 людини, у 2020 році - 397.

Кількість абітурієнтів, які у 2016 році вступали через центри "Донбас-Україна" склала 855 людей, а вже у 2020-му досягла 1 629 людей.

За даними МОН, найчастіше вступники з окупованих територій Донбасу подавали заявки на бюджетну форму навчання на спеціальності: "медицина" - 70 людей, "право" - 68 людей, "комп'ютерні науки" - 63 людини, "менеджмент" - 58 людей, "економіка" - 51 людина.

Водночас вступники з анексованого Криму найчастіше обирали для навчання на бюджеті: "менеджмент" - 22 людини, "інженерія програмного забезпечення" - 21 людина, "медицина" - 21 людина, "право" - 20 людей, "економіка" - 18 людей.

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