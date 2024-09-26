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ПОЛІТИКА

Понад 30 держав погодили план відновлення України та використання заморожених активів рф

26 вересня 2024, 08:21
Понад 30 держав погодили план відновлення України та використання заморожених активів рф
джерело president
Також президент США Джо Байден анонсував рішення для "прискорення надання допомоги українським військовим".

Понад 30 країн та Європейський Союз ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України під час зустрічі у форматі "Група семи" + Україна, яка відбулася у Нью-Йорку. Документ визначає ключові напрямки міжнародної допомоги Україні на тлі триваючої війни та включає зобов’язання країн щодо координації зусиль через спеціальну платформу донорів.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ухвалена декларація сприятиме швидшому відновленню країни. Він наголосив, що ці зусилля мають дати перші відчутні результати вже до кінця року. За словами Зеленського, ефективна координація між партнерами допоможе реалізувати необхідні проєкти у найкоротші терміни.

Очільник Білого дому Джо Байден підтвердив повну підтримку України та підкреслив, що ухвалення декларації свідчить про готовність міжнародної спільноти допомагати не тільки зараз, але й у довгостроковій перспективі. Він також зазначив, що важливою частиною плану є використання доходів від заморожених російських активів, які спрямовуватимуть на відбудову країни, зокрема на посилення її економічної стійкості.

Байден, зокрема, пообіцяв, що в четвер оголосить про "низку кроків щодо прискорення надання допомоги українським військовим".

Основні пункти декларації передбачають всебічну допомогу Україні на шляху до членства в ЄС, координацію донорської підтримки, а також надання до кінця року додаткових 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф, частину з яких використають на оборонні потреби України.

Учасники зустрічі також наголосили, що їхня колективна підтримка забезпечить стійкість української економіки до майбутніх загроз з боку росії і не дозволить їй досягти своїх агресивних цілей.

війнаЄвросоюзвідновленняпідтримка Українизаморожені активи рф

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