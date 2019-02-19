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Понад 30 підозрюваних у злочинах під час Майдану працюють в органах, - ГПУ

Десять з них на керівних посадах
36 підозрюваних у злочинах під час Майдану продовжують працювати в правоохоронних органах, з них 10 — на керівних посадах. Про це заявив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 19 лютого в Києві.
Понад 30 підозрюваних у злочинах під час Майдану працюють в органах, - ГПУ Фото: ЕРА

Він додав, що керівниками управління департаменту працюють особи, яким інкримінується організація вбивств.

"Вони продовжують працювати й жодного реагування на те, щоб їх якимось чином відсторонити від посад не приймаються: суди не погоджуються, керівництво самостійно не приймає заходів. І таких прикладів безліч",  -повідомив Горбатюк, інформує "Громадське".

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 18 загиблих в 2014 році на Майдані Незалежності міліціонерів також входять в Небесну сотню, тому що є жертвами.

Як відомо, Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.

32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.

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19 02 2019 11:48
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