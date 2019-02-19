Понад 30 підозрюваних у злочинах під час Майдану працюють в органах, - ГПУ
Він додав, що керівниками управління департаменту працюють особи, яким інкримінується організація вбивств.
"Вони продовжують працювати й жодного реагування на те, щоб їх якимось чином відсторонити від посад не приймаються: суди не погоджуються, керівництво самостійно не приймає заходів. І таких прикладів безліч", -повідомив Горбатюк, інформує "Громадське".
Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 18 загиблих в 2014 році на Майдані Незалежності міліціонерів також входять в Небесну сотню, тому що є жертвами.
Як відомо, Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.
32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.
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