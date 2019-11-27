Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Понад 360 тисяч дітей постраждали від іграшкової зброї у США за 26 років

Понад 360 тисяч дітей в США отримали травми від іграшкової невогнепальної зброї, такої як пневматичні та страйкбольні пістолети, в період з 1990 по 2016 роки.
Понад 360 тисяч дітей постраждали від іграшкової зброї у США за 26 років Фото: reuters.com

Про це йдеться в науковій роботі вчених з Центру досліджень і політики травматизму в Національній дитячій лікарні США, пише «Newsweek», передає "Громадське".

Вчені підрахували, що в середньому майже 13,5 тисяч дітей на рік в США страждають від використання невогнепальної зброї. Вони зафіксували широкий спектр травм – від легких поранень до переломів і розривів очного яблука.

Науковці зазначають, що за 26 років досліджень рівень травматизму від іграшкової зброї знизився на 55%. Водночас за цей самий час випадки травм очей зросли на 30%.

Дані також свідчать, що за період дослідження від пневматичної і страйкбольної зброї не загинула жодна дитина, однак його проводили, виходячи зі звітів відділень невідкладної допомоги, де смертельні випадки не фіксують, якщо пацієнта перевели в інше відділення. 

В досліджені зазначають, що невогнепальну зброю в США часто продають для розваги. При цьому її варто розцінювати як «потенційно летальну», адже кулі, випущені з неї,  летять достатньо швидко, щоб проникнути через шкіру людини.

Нагадаємо, що Вогнепальну зброю та боєприпаси, вилучені в українських моряків під час інциденту в Керченській протоці, не було передано Києву, вони залишилися в Москві як речові докази у справі, заявив адвокат українських моряків Микола Полозов.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 11 2019 16:00
ТЕГИ: зброя
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.