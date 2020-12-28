Понад 400 британців утекли з карантину на гірськолижному курорті у Швейцарії - ЗМІ

З 420 британців у готелі на неділю залишилося менше ніж 10 осіб

Туристи мали перебувати в ізоляції у своїх номерах упродовж 10 днів. Проте в неділю, 27 грудня, працівники готелю поінформували владу про те, що британці залишили комплекс і при цьому не відповідають на дзвінки.

На гірськолижному курорті Верб'є у Швейцарії сотні британців самовільно залишили готель, у якому мали перебувати на карантині у зв'язку з епідеміологічною ситуацією, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Telegraph.

За даними газети, туристи мали перебувати в ізоляції у своїх номерах упродовж 10 днів. Проте в неділю, 27 грудня, працівники готелю поінформували владу про те, що британці залишили комплекс і при цьому не відповідають на дзвінки.

Отже, з 420 британців у готелі на неділю залишилося менше ніж 10 осіб.

З півночі 20 грудня влада Швейцарії закрила авіасполучення з Великою Британією через інформацію про виявлення у Сполученому Королівстві нового штаму коронавірусу, а також упровадили 10-денний карантин для британців, котрі перебувають у Швейцарії як мінімум з 14 грудня.

Пізніше, 24 грудня, влада Швейцарії оголосила, що жителі Великої Британії, зокрема й поміщені в карантин, можуть повернутися на батьківщину за умови дотримання усіх необхідних заходів, а також у разі інформування місцевої влади про вид транспорту, яким вони діставатимуться додому.

Директор управління з туризму курорту Верб'є Саймон Вігет у зв'язку з цим заявив, що правила досить заплутані.

"У нас було зовсім небагато інформації, і ми поінформували туристів настільки, наскільки могли", - сказав Вігет.

"Ми зателефонували в усі готелі й усім туроператорам і сказали, що мандрівники з Великої Британії повинні повідомити про себе владі Швейцарії", - додав він.

На думку Вігета, деякі туристи могли, ймовірно, думати, що тікають, але "більшість вважали, що діють у рамках закону".

"Переважно люди чесні й не порушують навмисне закон. Усе це дуже збиває з пантелику навіть нас. Нові правила було складено поквапом, а ситуація змінюється так швидко, що туристи зробили все, що могли", - зазначив він.

Вважається, що деякі британські туристи відбули у Францію. Гірськолижні підйомники у Франції закриті через обмеження для боротьби з коронавірусом, але траси відкриті, і лижникам дозволено кататися на лижах, а також підніматися в гори та спускатися на лижах.

З 20 грудня багато європейських країн закрили кордони для мандрівників з Великої Британії після посилення обмежень у Лондоні та Південній Англії через новий штам COVID-19. За оцінками експертів, новий варіант коронавірусу на 70% заразніший, ніж первинний штам.

У Швейцарії від початку пандемії COVID-19 виявили більше ніж 428 тис. заражень, понад 7 тис. інфікованих померли. При цьому 317,6 тис. хворих одужали.

Нагадаємо, що науковці з'ясували, наскільки заразний новий штам COVID-19, виявлений у Великій Британії