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Понад 40 заяв надійшло до прокуратури про зникнення родичів після обстрілу ТЦ у Кременчуці

До прокуратури надійшло більше ніж 40 заяв від родичів зниклих безвісти громадян унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.
Понад 40 заяв надійшло до прокуратури про зникнення родичів після обстрілу ТЦ у Кременчуці Фото: dumskaya.net

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

На місці трагедії працюють близько тисячі рятувальників, триває розбір завалів.

Нагадаємо, що  вдень у понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центру у м. Кременчуці Полтавської області, де на той момент перебувало понад тисячу цивільних осіб.

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28 06 2022 13:19
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