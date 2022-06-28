Понад 40 заяв надійшло до прокуратури про зникнення родичів після обстрілу ТЦ у Кременчуці

До прокуратури надійшло більше ніж 40 заяв від родичів зниклих безвісти громадян унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.

Фото: dumskaya.net

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. На місці трагедії працюють близько тисячі рятувальників, триває розбір завалів. Нагадаємо, що вдень у понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центру у м. Кременчуці Полтавської області, де на той момент перебувало понад тисячу цивільних осіб.

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