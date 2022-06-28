CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо прокуратури надійшло більше ніж 40 заяв від родичів зниклих безвісти громадян унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 40 заяв надійшло до прокуратури про зникнення родичів після обстрілу ТЦ у Кременчуці
Фото: dumskaya.net
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
На місці трагедії працюють близько тисячі рятувальників, триває розбір завалів.
Нагадаємо, що вдень у понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центру у м. Кременчуці Полтавської області, де на той момент перебувало понад тисячу цивільних осіб.
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