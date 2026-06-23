Понад €500 млн на енергетику та банки: ЄБРР оголосить нові проєкти для України

Кошти підуть на дві вітроелектростанції потужністю 189 МВт та 120 МВт.

На Конференції з відновлення України у Гданську Київ має отримати перші €3,2 млрд з кредиту ЄС. Тоді ж Європейський банк реконструкції та розвитку планує укласти нові інвестиційні угоди з Україною на суму понад €500 млн.

Про це повідомляє Reuters.

Віцепрезидент ЄБРР з банківських операцій Маттео Патроне зазначив, що банк надалі зосереджуватиметься насамперед на енергетичному секторі. Під час дводенної конференції банк підпише кредитну угоду щодо будівництва вітроелектростанції потужністю 189 МВт, яку реалізує "Концерн Галнафтогаз" (мережа АЗК OKKO), а також угоду для вітростанції потужністю 120 МВт оператора Notus Energy. Крім того, ЄБРР укладе угоди приблизно на €270 млн фінансування із сімома українськими банками.

ЄБРР, один із найбільших кредиторів України, з початку повномасштабного вторгнення вже надав країні понад €10 млрд, з яких €3,5 млрд спрямовано в енергетичний сектор.

Для стимулювання інвестицій у відновлювану енергетику ЄБРР, ЄС і Світовий банк створюють механізм, який забезпечить незалежним виробникам електроенергії стабільність цін. За словами Патроне, цей механізм може залучити інвестиції для створення в Україні до 1,5 ГВт нових потужностей відновлюваної енергетики.