НОВИНИУряд Швеції прийняв рішення подарувати Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробника Pfizer/BioNTech.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 500 тисяч доз ковід-вакцини Pfizer, адаптованої до штаму "Омікрон" поїдуть зі Швеції до України
"Україна буде однією з перших країн у світі за межами ЄС, які отримають нову, адаптовану вакцину
Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard
Про це повідомила глава МЗС Швеції Анн Лінде.
За її словами, допомогу передали на запит України, що надійшов минулого тижня.
При цьому, передають новішу версію вакцини, адаптовану до штаму "Омікрон". Конкретну назву препарату не вказують. Ймовірно, йдеться про Comirnaty Original/Omicron BA.1, оскільки остання затверджена адаптована вакцина від Pfizer - Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 - отримала "зелене світло" від європейського регулятора та Єврокомісії лише напередодні.
"Україна буде однією з перших країн у світі за межами ЄС, які отримають нову, адаптовану вакцину", - зазначають у комюніке.
У ньому зазначають також, що Швеція, у пропорції до чисельності населення, за час пандемії коронавірусу стала одним з найбільших донорів вакцин для менш забезпечених країн.
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13 09 2022 16:00 МЕДІА
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