НОВИНИКількість українців з Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, які зареєстрували зміну виборчої адреси для участі в виборах президента України, становить 5528 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 5,5 тис. жителів Криму змінили місце голосування, щоб взяти участь у виборах
Для голосування на материковій Україні зареєструвалися 0,37% виборців з окупованого Криму
Фото: google.com
Найбільше кримчан вирішили проголосувати в Києві - 1826 осіб. Ще 696 осіб проголосують в Київській області. У сусідній з Кримом Херсонській області вирішили голосувати 412 осіб, у Львівській - 411, а в Дніпропетровській - 290 осіб. Про це повідомляє LB.ua.
Згідно з Державним реєстром виборців, в Криму налічується 1 510 776 громадян України, які мають право голосувати. Таким чином, для голосування на території материкової України зареєструвалися 0,37% виборців з окупованого Криму.
Нагадаємо, що правоохоронці зафіксували підкуп виборців представниками одного з кандидатів у президенти в Черкасах.
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