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Понад 600 медзакладів продовжують працювати на окупованих територіях та у зоні бойових дій

Станом на 31 серпня на тимчасово окупованих територіях та в зоні проведення бойових дій продовжують працювати 649 медичних закладів.
Понад 600 медзакладів продовжують працювати на окупованих територіях та у зоні бойових дій Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

«Наша принципова позиція – підтримувати кожну лікарню, у якій працюють наші медики й надають медичну допомогу нашим пацієнтам, які опинилися в тимчасовій окупації», – розповів він.

За словами Яременка, щомісяця медичні заклади на тимчасово окупованих територіях та ті, які дотичні до лінії фронту, отримують 1/12 обсягу річного фінансування.

«За рахунок цих коштів, зокрема, виплачується заробітна плата медикам, які працюють в окупації», – розповів заступник міністра.

Загалом за пів року з моменту початку повномасштабної війни таким медичним закладам, за словами Яременка, перераховано понад 17 мільярдів гривень за Програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, 1 травня Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що російські військові знищують медичну інфраструктуру на окупованих українських територіях та вивозять звідти медичне обладнання.

Раніше повідомлялось, що в Україні повністю відновили 52 зруйновані медзаклади, ще 200 відновлені частково.

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31 08 2022 19:56
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