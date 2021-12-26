ПОЛІТИКА НОВИНИПонад 60% виборців у Британії вважають, що Brexit відбувся погано або гірше, ніж вони очікували.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 60% британців негативно сприймають результат Brexit
Опитування, проведене інститутом дослідження громадської думки Opinium, також показало, що 42% британців, які проголосували за вихід Британії з ЄС у 2016 році, мають негативну думку про хід Brexit на цей момент
Фото: LBC
Про це свідчить результат опитування, опублікований The Guardian, пише "Європейська правда".
Опитування, проведене інститутом дослідження громадської думки Opinium, також показало, що 42% британців, які проголосували за вихід Британії з ЄС у 2016 році, мають негативну думку про хід Brexit на цей момент.
26% прихильників Brexit сказали, що все пройшло гірше, ніж очікувалося, тоді як 16% тих, хто проголосував за Brexit, сказали, що вони очіквали, що все піде погано.
З числа опитаних, хто проголосував за членство у ЄС, 86% сказали, що все було навіть гірше, ніж вони очікували.
Загалом лише 14% опитаних сказали, що Brexit пройшов краще, ніж очікувалося.
Опитування провели через рік після виходу Великої Британії з ЄС.
Результат опитування опублікували після того, як британський міністр Девід Фрост, відповідальний в уряді за перемовини довкола Brexit, пішов у відставку.
Він пояснив це своєю стурбованістю з приводу того, яким шляхом рухається країна - але у зв’язку з питаннями, ніяк не дотичними до Brexit.
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26 12 2021 14:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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