Понад 60% британців негативно сприймають результат Brexit

Опитування, проведене інститутом дослідження громадської думки Opinium, також показало, що 42% британців, які проголосували за вихід Британії з ЄС у 2016 році, мають негативну думку про хід Brexit на цей момент

Понад 60% виборців у Британії вважають, що Brexit відбувся погано або гірше, ніж вони очікували.

Про це свідчить результат опитування, опублікований The Guardian, пише "Європейська правда".

Опитування, проведене інститутом дослідження громадської думки Opinium, також показало, що 42% британців, які проголосували за вихід Британії з ЄС у 2016 році, мають негативну думку про хід Brexit на цей момент.

26% прихильників Brexit сказали, що все пройшло гірше, ніж очікувалося, тоді як 16% тих, хто проголосував за Brexit, сказали, що вони очіквали, що все піде погано.

З числа опитаних, хто проголосував за членство у ЄС, 86% сказали, що все було навіть гірше, ніж вони очікували.

Загалом лише 14% опитаних сказали, що Brexit пройшов краще, ніж очікувалося.

Опитування провели через рік після виходу Великої Британії з ЄС.

Результат опитування опублікували після того, як британський міністр Девід Фрост, відповідальний в уряді за перемовини довкола Brexit, пішов у відставку.

Він пояснив це своєю стурбованістю з приводу того, яким шляхом рухається країна - але у зв’язку з питаннями, ніяк не дотичними до Brexit.