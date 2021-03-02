Понад 60% перевірених будинків для літніх людей не включені до Реєстру постачальників соцпослуг - Мінрегі

Міністерство розвитку громад та територій (Мінрегіон) заявляє про проведення перевірок 1 205 будинків для людей похилого віку, будинків-інтернатів і центрів для алко- та наркозалежних у всій Україні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністерство.

"Станом на 2 лютого вже перевірено 1 205 соціальних об’єктів: будинків для осіб похилого віку, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, центри для алко- та наркозалежних. У десятках з них виявлено порушення у реєстраційних документах та дотриманні протипожежних норм. При цьому 335 з 538 перевірених на даний момент будинків для літніх людей не включені до Реєстру надавачів соціальних послуг", - повідомила прес-служба міністерства

Зазначається, що за дорученням Комісії з розслідування причин виникнення пожежі в Харкові, Міністерство соціальної політики разом із Міністерством юстиції України продовжуватимуть роботу над спрощенням порядку одержання соціальних послуг та правовим механізмом перевірки суб'єктів господарювання, які їх надають.

Робота урядової комісії й остаточні результати перевірок соціальних об'єктів і висновки роботи тимчасового органу будуть оприлюднені 19 лютого.

Як повідомлялося, 21 січня вдень у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок престарілих, виникла пожежа на другому поверсі. За попередньою інформацією, в будинку на момент пожежі перебували 33 людини, 15 із них загинули на місці, п’ятеро були госпіталізовані. Згодом, 25 січня, помер ще один постраждалий під час пожежі.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що за адресою, де сталася пожежа, не зареєстровано жодних закладів соцзахисту.

Того самого дня було затримано власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендаря будинку і його дружину - директора приватного підприємства, яка фактично керувала установою. Також затримано адміністратора, який координував роботу пансіонату, але офіційно не був там працевлаштований.

22 січня всім чотирьом було оголошено про підозру.

23 січня Київський райсуд Харкова обрав усім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

ДБР розпочало розслідування за фактом службової недбалості співробітників ДСНС під час перевірок у приватному будинку для літніх людей у Харкові.

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