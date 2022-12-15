Понад 80% громадян вважають, що в Україні за останній рік покращилася ситуація у двох сферах – опитування

В Україні 90% опитаних громадян вважають, що в нашій країні за останній рік покращилася ситуація в сфері обороноздатність та міжнародному іміджі України (вважає 86% опитаних).

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У сфері свободи слова і демократії половина опитаних не відчули змін, 34% - вважають, що тут ситуація покращилася, 12% – погіршилася. Ситуація в боротьбі з корупцією не змінилася для 46%, покращилася – для 22%, погіршилася – для 17%.

Якість житлового комунальних послуг та медичного забезпечення не змінилася майже для половини опитаних 48%), покращилася для 8% і 12% відповідно, погіршилася – для 47% і 23% відповідно.

На думку українців, погіршилася ситуація в Україні за останній рік з цінами на основні товари та ліки (для 94%), можливості знайти роботу (для 72%) та якості освіти (для 55%).

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтиг" 20-21 листопада 2022 рокуметодом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Раніше повідомлялось, що Президент України увійшов до ТОП-50 найвпливовіших людей світу за версією Bloomberg.