Понад 8,5 тисячі мирних жителів загинули в Україні з початку широкомасштабного вторгнення – ООН

Утім, в ООН вкотре зазначили, що дані цифри не остаточні.

З початку повномасштабного вторгення в Україні загинули 8 574 цивільні особи. Ще 14 441 зазнали поранень.

Про це йдеться у зведенні Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року зафіксовано 23 015 жертв серед цивільного населення.

"З 1 до 23 квітня 2023 року підтверджено 405 жертв серед цивільного населення: 104 людини загинули та 301 особа була поранена – головним чином через застосування вибухової зброї з широкою зоною ураження, мін тощо", – йдеться у повідомленні.

В ООН підкреслили, що фактичні дані щодо жертв значно вищі, оскільки надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень досі не підтверджені. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька, де повідомляється про численні жертви серед цивільного населення.