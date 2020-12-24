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Понад тисяча мігрантів залишились без даху над головою після пожежі в таборі у Боснії

Більше тисячі мігрантів з Азії, Близького Сходу і Північної Африки залишилися без даху над головою після того, як на північному заході Боснії згорів їхній табір.
Понад тисяча мігрантів залишились без даху над головою після пожежі в таборі у Боснії Фото: lagauchematuer.fr

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У середу пожежа знищила табір в Ліпі, де проживало близько 1200 осіб.

Представники поліції і ООН заявили, що пожежу, ймовірно, спричинили мігранти, незадоволені тимчасовим закриттям табору, запланованим на той же день. Вони висловлювали побоювання з приводу того, куди їх перемістять у Боснії. 

Десятки чоловіків ночували у пошкодженому металевому контейнері недалеко від місця пожежі, де залишилася лише сталева конструкція. Вранці в четвер над деякими згорілими ділянками ще піднімався дим.

Інші мігранти намагалися поставити нейлонові намети і спали повністю одягненими на мерзлій землі.

Табір в Ліпі, який був відкритий минулої весни в якості тимчасового притулку на літні місяці, повинен був бути закритий в середу на зимовий ремонт. Але владі Боснії не вдалося знайти альтернативне житло для мігрантів.

Центральний уряд хотів, щоб мігранти тимчасово повернулися в табір Біра, який був закритий в жовтні, але місцева влада не погодилася на це.

Європейський Союз, який підтримав Боснію 60 мільйонами євро на врегулювання кризи з мігрантами і пообіцяв ще 25 мільйонів євро, неодноразово просив владу знайти альтернативу невідповідному табору в Липі, попереджаючи про розгортання ймовірної гуманітарної кризи.

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24 12 2020 17:11
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