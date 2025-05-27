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ПОЛІТИКА

Попри санкції: рф заробить мільярди від торгівлі з ЄС у 2025 році

27 травня 2025, 21:34
Попри санкції: рф заробить мільярди від торгівлі з ЄС у 2025 році
Фото: newinform.com
У 2025 році росія заробить від експорту енергоносіїв і сировини 233 млрд євро, з яких понад 20 млрд євро надійде з країн ЄС.

Новий пакет санкцій проти росії поки не має великого впливу. Тому у 2025 році рф може отримати від експорту сировини та енергоносіїв до Європейського Союзу більше коштів, ніж ЄС витрачає на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Bild.

За даними видання, у 2025 році росія заробить від експорту енергоносіїв і сировини 233 млрд євро, з яких понад 20 млрд євро надійде з країн ЄС.

Зазначається, що це в рази більше, ніж Євросоюз виділяє на військову допомогу Україні для боротьби з агресією росії.

Як повідомляє Bild, тільки за один місяць країни ЄС купили в росії нафти, газу та урану приблизно на 2 млрд євро.

Видання зазначило, що завдяки величезному експорту енергоносіїв росія може дозволити розвиток і постійне зростання військової економіки.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого "тіньового флоту".

торгівляЄвросоюздопомога Українісанкціі проти росії

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