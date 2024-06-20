Попри санкції, російські компанії будують понад третину нових реакторів по всьому світу – FT

Санкції досі не завадили сектору ядерної енергетики, який може створити довгострокові політичні зв'язки й підірвати зусилля Заходу з ізоляції путінського режиму.

"Росатом", російський державний ядерний гігант, будує першу атомну електростанцію в Бангладеші. Це один з найбільших інфраструктурних проєктів у країні з населенням близько 170 млн чоловік, вартість якого оцінюється приблизно в 12 млрд доларів США.

З метою збільшення частки електроенергії, виробленої внаслідок атомної енергетики, з нуля до 10% менш ніж за 10 років, "Росатом" виконує "дивовижну роботу", зазначає Сама Більбао-і-Леон, генеральний директор Всесвітньої ядерної асоціації. Уряд Бангладеш стверджує, що АЕС потужністю 2400 МВт, випробування якої розпочнуть цього року, дасть змогу розв'язати проблему нестачі електроенергії та вимкнення електрики, що заважає економіці Бангладеш, яка швидко розвивається, зокрема її експортному сектору швейної промисловості.

Про це повідомляє Financial Times.

Але для москви цей проєкт має іншу мету — зв'язати дві країни на десятиліття і розширити вплив кремля в Бангладеш, як він робив це з іншими країнами, що не мають власного ядерного потенціалу.

Протягом усього більш ніж двадцятирічного правління владіміра путіна газ і нафта були його найважливішими інструментами геополітичного торгу, доки війна в Україні не змінила ситуацію. Відмова ЄС від російських енергоносіїв у поєднанні з вибухами на газопроводі "Північний потік" позбавила кремль найважливішого експортного ринку та важеля впливу.

Санкції досі не завадили сектору ядерної енергетики, який може створити довгострокові політичні зв'язки й підірвати зусилля Заходу з ізоляції путінського режиму.

До повномасштабного вторгнення в Україну на росію вже припадало близько половини всіх міжнародних угод щодо будівництва атомних електростанцій, постачання реакторів і палива, виведення з експлуатації або поводження з відходами. На її головних конкурентів у ядерній енергетиці — Китай, Францію, Японію, Південну Корею та США — разом узятих — припадало близько 40%.

Попри санкції, накладені на її економіку, росія бере участь у будівництві понад третини нових реакторів, що споруджуються у світі, зокрема в Китаї, Індії, Ірані та Єгипті. Відносини, які росія встановлює завдяки ядерним проєктам, перевершують навіть тривалі контракти на постачання газу трубопроводами.

"Проєкт Rooppur [в Бангладеш] дав москві безцінний плацдарм. Хоча Китай і США мають потенціал для будівництва атомних електростанцій, китайська державна Національна ядерна корпорація значною мірою зайнята агресивною внутрішньою ядерною експансією країни, а американська Westinghouse Electric Company не може відповідати умовам, запропонованим "Росатомом"", — зазначає газета.

росія часто використовує модель "будівництво-володіння-експлуатація", яка передбачає ще вищий ступінь співробітництва, оскільки "Росатом" надає все, включно з персоналом станції, протягом усього терміну реалізації проєкту. Саме в такому становищі опинився Бангладеш, який на десятиліття буде пов'язаний з росією проєктом Rooppur. Громадянське суспільство Бангладеш побоюється, що угода з "Росатомом" не тільки зміцнить вплив Кремля, а й створить можливості для корупції.

"Це нескінченні відносини, в які вони вступають", — каже політолог і експерт з Бангладеш в Університеті штату Іллінойс Алі Ріаз.

Саме вторгнення в Україну змусило росію переосмислити свій підхід до ядерної дипломатії. Невдовзі після початку війни "Росатом" втратив один зі своїх європейських контрактів: електростанцію Hanhikivi у Фінляндії потужністю 1200 МВт, будівництво якої мало розпочатися у 2023 році.

Змушений створювати нові альянси, путін, який цього тижня перебуває з візитом у Північній Кореї та В'єтнамі, все частіше позиціонує свій уряд як партнера "глобального півдня" — терміну, що охоплює деколонізовані країни Африки, Азії та Латинської Америки.

"Росатом" є ключовою частиною зусиль москви, спрямованих на завоювання глобального півдня. За останні два роки його генеральний директор Алєксєй Ліхачов відвідав ці країни майже стільки ж разів, скільки за весь період з моменту свого призначення на посаду у 2016 році до 2022 року.

Компанія підписала майже два десятки меморандумів про взаєморозуміння з країнами Африки та Латинської Америки, включаючи Зімбабве, Малі, Буркіна-Фасо і Бразилію. У Гані росія розпочала підготовку заявки на будівництво першої в країні атомної електростанції разом з постачальниками зі США, Китаю, Індії, Південної Кореї та Франції.

Навіть у Європі росія не є повністю ізольованою. Угорська АЕС Paks потужністю 2400 МВт, що була передана "Росатому" поза конкурсом у 2014 році, не постраждала від вторгнення в Україну.