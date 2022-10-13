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Популяція дикої природи Землі скоротилася на 69% за менш ніж 50 років

Це є наслідком діяльності людей
Популяція дикої природи Землі скоротилася на 69% за менш ніж 50 років Фото з вільного доступу
За оцінками учених, популяція дикої природи Землі скоротилася на 69% за менш ніж 50 років.
 
Дослідження Всесвітнього фонду природи та Зоологічного товариства Лондона показало, що це є наслідком діяльності людей, які продовжують вирубувати ліси та забруднювати довкілля в промислових масштабах, повідомляє The Guardian.
 
Між 1970 і 2018 роками відбулось стрімке падіння популяції тварин, при чому два роки тому цей показник становив 68%, а чотири роки тому – 60%.
 
У Латинській Америці та Карибському регіоні, включно з Амазонкою, спостерігалося найрізкіше зниження середньої чисельності популяції дикої природи: падіння на 94% за 48 років.
 
Африка мала друге місце за величиною падіння – 66%, за нею йдуть Азія та Тихоокеанський регіон – 55% і Північна Америка – 20%. Європа та Центральна Азія зазнали падіння на 18%.
 
На думку вчених, зміни у землекористуванні є найважливішим фактором втрати біорізноманіття на планеті.
 
Тваринам важко пересуватися наземними ландшафтами, оскільки вони заблоковані інфраструктурою та сільськими угіддями.
 
Також лише 37% річок довжиною понад 1000 залишаються вільними по всій своїй довжині, тоді як лише 10% заповідних територій світу на суші є з’єднаними.
 
Учені вважають, що нині планета переживає шосте масове вимирання – найбільшу втрату життя на Землі з часів динозаврів.
 
Через це 89 авторів звіту закликають світових лідерів досягти амбітної угоди на кліматичному саміті Cop15 з біорізноманіття в Канаді у грудні 2022 року.
 
Угода має передбачити скоротити викиди вуглецю та обмеження глобального потепління до рівня нижче 1,5 °С цього десятиліття. Це дозволить зупинити нестримне знищення природи.
 
Учені також розробляють стандарт для вимірювання потенціалу збереження тварин, відомого як його "зелений статус".
 
Це дозволить дослідникам розпочати відновлення  деяких видів на Землі, яким загрожує зникнення.
 
У такому випадку зникнення тварин можна попередити у Гімалаях, Південно-східній Азії, східному узбережжі Австралії, Східній Африці, а також у басейн Амазонки.
 
 
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13 10 2022 16:05
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