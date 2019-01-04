Пораховано більше 90% протоколів: рейтинг Порошенка опустився нижче 16%

При цьому 1,18% бюлетенів визнали недійсними

ВК опрацювала 90.70% протоколів і згідно з результатами, 15,98% виборців проголосували за Петра Порошенка і 30,26% віддали голоси за Володимира Зеленського.

Різниця між Зеленським та Порошенком зберігається на рівні 14,28%. За підсумками обробки 70,61% протоколів, розрив між ними зберігся такий самий, однак тоді рейтинг Зеленського складав 30,46%, а Порошенка - 16,18%. Про це свідчать оновлені дані ЦВК, повідомляє "Українська правда".

Найбільше за Зеленського віддали голосів жителі Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Запорізької області.

Водночас за Порошенка найбільше проголосували у Львівській, Тернопільській та Рівненській областях.

За підсумками обробки 50,36% протоколів, розрив між Зеленським і Порошенком складав 13,84%.

За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували 13,36% виборців.

Кандидат від "Опозиційною платформи - За життя" Юрій Бойко отримав 11,53% голосів.

Найбільше Бойка підтримали у Луганській і Донецькій областях.

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко - 7,00%, екс-глава СБУ Ігор Смешко - 5,98%, лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 5,45%, кандидат від партії "Опозиційний блок" Олександр Вілкул - 4,23%, кандидат від правих сил Руслан Кошулинський - 1,65%.

Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.

При цьому 1,18% бюлетенів визнали недійсними.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.