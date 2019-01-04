Пораховано більше 90% протоколів: рейтинг Порошенка опустився нижче 16%
Різниця між Зеленським та Порошенком зберігається на рівні 14,28%. За підсумками обробки 70,61% протоколів, розрив між ними зберігся такий самий, однак тоді рейтинг Зеленського складав 30,46%, а Порошенка - 16,18%. Про це свідчать оновлені дані ЦВК, повідомляє "Українська правда".
Найбільше за Зеленського віддали голосів жителі Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Запорізької області.
Водночас за Порошенка найбільше проголосували у Львівській, Тернопільській та Рівненській областях.
За підсумками обробки 50,36% протоколів, розрив між Зеленським і Порошенком складав 13,84%.
За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували 13,36% виборців.
Кандидат від "Опозиційною платформи - За життя" Юрій Бойко отримав 11,53% голосів.
Найбільше Бойка підтримали у Луганській і Донецькій областях.
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко - 7,00%, екс-глава СБУ Ігор Смешко - 5,98%, лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 5,45%, кандидат від партії "Опозиційний блок" Олександр Вілкул - 4,23%, кандидат від правих сил Руслан Кошулинський - 1,65%.
Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.
При цьому 1,18% бюлетенів визнали недійсними.
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.
Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.
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