Поразка України дасть Китаю зелене світло на Тайвань — ексміністр оборони Британії

Шаппс наголосив, що Китай сотні разів чітко висловлював свою позицію щодо "возз’єднання" з демократичним Тайванем.

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав країну та союзників допомогти Україні перемогти росію, інакше Китай отримає сигнал до нападу на Тайвань і тоді вже Захід зазнає глобальних наслідків.

Про це він написав у колонці для The Sunday Times.

Шаппс наголосив, що Китай сотні разів чітко висловлював свою позицію щодо "возз’єднання" з демократичним Тайванем.

Проте, за його словами, попри велику кількість доступної інформації, "світ чомусь не розуміє важливості цієї майбутньої війни в Індо-Тихоокеанському регіоні".

"Якщо ви думаєте, що конфлікт на маленькому острові за 6 000 миль від вас має значення, і вважаєте, що Британія не повинна в нього втручатися, то це величезна помилка", – вважає Шаппс.

На його думку, "світ може бути втягнутий у глибоку рецесію, яка коштуватиме трильйони і зруйнує сектори від технологій до оборони, що, ймовірно, перевершить фінансові втрати від COVID-19 і війни в Україні разом узятих".

Британський політик зауважив, що очільник кремля владімір путін, коли пішов на Київ, сподівався захопити його за кілька днів, проте "хоробрі українці не були готові до того, що їхня демократія буде розчавлена великим сусідом".

На думку Шаппса, війна росії проти України – "екзистенційний тест для Заходу".

"Чи переросте російсько-українська війна в глобальний конфлікт? Не сумнівайтеся: Китай та інші авторитарні держави хочуть, щоб ми зазнали поразки. Такі країни мало зважають на демократію та права власних громадян. Їхньою метою є зміна світового порядку на користь власних тоталітарних режимів", – вважає він.

Тому, за його словами, якщо "ми зараз не зробимо все необхідне для того, щоб путін програв, то постраждаємо від наслідків не лише тут, у Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі".

"Ціна дозволу на використання нашої зброї, навіть (по цілях – ред.) всередині росії, буде мінімальною порівняно з наслідками перемоги путіна – і тим самим дозволить іншим повірити в те, що можна відтягнути час, коли Захід не буде зацікавлений в цьому", – наголосив він.

Тому, на думку Шаппса, зараз настав час не лише надати дозвіл на використання наших ракет великої дальності Storm Shadow, але й зробити це, не чекаючи на рішення Вашингтона.

Ексміністр також закликав британський уряд подвоїти оборонну підтримку України, "попри витрати на поповнення запасів боєприпасів", і закликав "решту членів НАТО та інші цивілізовані країни наслідувати цей приклад".

Нагадаємо, Британія надасть Україні кредит у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів і дозволить Києву витратити гроші на зброю для боротьби з російським вторгненням.