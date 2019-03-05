Порошенко: для посилення охорони кордону побудують 22 сучасних кораблі та закуплять 24 вертольоти

Президент України Петро Порошенко анонсує посилення охорони кордону за рахунок будівництва 22 сучасних патрульних кораблів та закупівлі 24 легких патрульних вертольотів у поточному та наступних роках.

Під час виступу в Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби в Черкасах глава держави наголосив, що ДПСУ виконує завдання не лише охорони, а й оборони державного кордону, інформує "Громадське".

Крім того, Порошенко акцентував увагу на нарощуванні морського компоненту. Зокрема, за його словами, розгорнуто Регіональне управління Морської охорони, корабельно-катерний склад поповнено новим катером Морської охорони типу UMC-1000.

"На сьогодні в країні реалізується 18 міжнародних проектів, які стосуються удосконалення охорони кордону, підготовки персоналу, логістики, медичного забезпечення, боротьби з корупцією тощо. Ми впевнено формуємо "нове європейське обличчя" прикордонної служби, забезпечуємо її здатність ефективно працювати за стандартами НАТО", - наголосив президент.

Додамо, Європейський Союз глибоко занепокоєний інформацією про присутність російської військової техніки і особового складу в непідконтрольних уряду України районах Донбасу та закликає Росію негайно припинити підживлювати конфлікт у фінансовому і військовому планах.