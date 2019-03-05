Порошенко: для посилення охорони кордону побудують 22 сучасних кораблі та закуплять 24 вертольоти
Під час виступу в Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби в Черкасах глава держави наголосив, що ДПСУ виконує завдання не лише охорони, а й оборони державного кордону, інформує "Громадське".
Крім того, Порошенко акцентував увагу на нарощуванні морського компоненту. Зокрема, за його словами, розгорнуто Регіональне управління Морської охорони, корабельно-катерний склад поповнено новим катером Морської охорони типу UMC-1000.
"На сьогодні в країні реалізується 18 міжнародних проектів, які стосуються удосконалення охорони кордону, підготовки персоналу, логістики, медичного забезпечення, боротьби з корупцією тощо. Ми впевнено формуємо "нове європейське обличчя" прикордонної служби, забезпечуємо її здатність ефективно працювати за стандартами НАТО", - наголосив президент.
Додамо, Європейський Союз глибоко занепокоєний інформацією про присутність російської військової техніки і особового складу в непідконтрольних уряду України районах Донбасу та закликає Росію негайно припинити підживлювати конфлікт у фінансовому і військовому планах.
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