Порошенко доручив підняти доплати військовим за перебування на передовій на п'ять тисяч грн

"Дав доручення міністру оборони підняти доплати військовослужбовцям за перебування на першій лінії на 5 тисяч гривень - до 17 тисяч"

Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони України Степану Полтораку збільшити розмір грошового забезпечення військовослужбовців, що перебувають на першій лінії Операції об’єднаних сил на 5 тисяч гривень.

"Дав доручення міністру оборони підняти доплати військовослужбовцям за перебування на першій лінії на 5 тисяч гривень - до 17 тисяч. Таким чином ми виходимо на суму, яка перевищує 27 тисяч гривень. Як ми і наголошували, український воїн отримуватиме майже 1000 грн на день", - повідомив Порошенко у Twitter, інформує "Громадське".

Нагадаємо, що військовослужбовці Збройних Сил України, що беруть участь в операції Об'єднаних сил на Донбасі, з квітня цього року почнуть отримувати підвищені зарплати.