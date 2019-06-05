ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко доручив міністру оборони України Степану Полтораку збільшити розмір грошового забезпечення військовослужбовців, що перебувають на першій лінії Операції об’єднаних сил на 5 тисяч гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко доручив підняти доплати військовим за перебування на передовій на п'ять тисяч грн
"Дав доручення міністру оборони підняти доплати військовослужбовцям за перебування на першій лінії на 5 тисяч гривень - до 17 тисяч"
Фото: РБК
"Дав доручення міністру оборони підняти доплати військовослужбовцям за перебування на першій лінії на 5 тисяч гривень - до 17 тисяч. Таким чином ми виходимо на суму, яка перевищує 27 тисяч гривень. Як ми і наголошували, український воїн отримуватиме майже 1000 грн на день", - повідомив Порошенко у Twitter, інформує "Громадське".
Нагадаємо, що військовослужбовці Збройних Сил України, що беруть участь в операції Об'єднаних сил на Донбасі, з квітня цього року почнуть отримувати підвищені зарплати.
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06 05 2019 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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