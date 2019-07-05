Порошенко готовий свідчити у справі Майдану, слідчий мав з ним узгодити графік, - Луценко
Про це Луценко заявив журналістам після того, як Порошенко не прийшов на допит, інформує "Громадське".
Генпрокурор заявив, що президент шанує закон і готовий свідчити "будь-якої миті".
"Очевидно, зважаючи на статус голови держави, слідчий мав би узгодити з ним графік і час проведення такого допиту, але я точно знаю від президента, що він готовий надати всі відомі йому факти для того, щоб Горбатюк бодай на 5-й рік розслідування надав суспільству остаточний результат", - сказав генпрокурор.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко не прийшов до суду, де його мали допитати у якості свідка щодо справи Майдану.
Раніше 6 травня Генеральна прокуратура викликала президента Петра Порошенка на допит.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років