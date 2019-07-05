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Порошенко готовий свідчити у справі Майдану, слідчий мав з ним узгодити графік, - Луценко

Президент шанує закон і готовий свідчити "будь-якої миті"
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що президент Петро Порошенко готовий свідчити у справі злочинів на Майдані як свідок, але для цього слідчий має погодити з ним час допиту.
Порошенко готовий свідчити у справі Майдану, слідчий мав з ним узгодити графік, - Луценко Фото: unian.ua

Про це Луценко заявив журналістам після того, як Порошенко не прийшов на допит, інформує "Громадське".

Генпрокурор заявив, що президент шанує закон і готовий свідчити "будь-якої миті".

"Очевидно, зважаючи на статус голови держави, слідчий мав би узгодити з ним графік і час проведення такого допиту, але я точно знаю від президента, що він готовий надати всі відомі йому факти для того, щоб Горбатюк бодай на 5-й рік розслідування надав суспільству остаточний результат", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко не прийшов до суду, де його мали допитати у якості свідка щодо справи Майдану.

Раніше 6 травня Генеральна прокуратура викликала президента Петра Порошенка на допит.

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07 05 2019 12:31
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