Порошенко готовий свідчити у справі Майдану, слідчий мав з ним узгодити графік, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що президент Петро Порошенко готовий свідчити у справі злочинів на Майдані як свідок, але для цього слідчий має погодити з ним час допиту.

Про це Луценко заявив журналістам після того, як Порошенко не прийшов на допит, інформує "Громадське".

Генпрокурор заявив, що президент шанує закон і готовий свідчити "будь-якої миті".

"Очевидно, зважаючи на статус голови держави, слідчий мав би узгодити з ним графік і час проведення такого допиту, але я точно знаю від президента, що він готовий надати всі відомі йому факти для того, щоб Горбатюк бодай на 5-й рік розслідування надав суспільству остаточний результат", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко не прийшов до суду, де його мали допитати у якості свідка щодо справи Майдану.

Раніше 6 травня Генеральна прокуратура викликала президента Петра Порошенка на допит.