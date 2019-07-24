Порошенко хотів домовитися про перенесення допиту, але не вийшло, - директор ДБР
"Я поважаю своїх слідчих – їхній час та професіоналізм. На кожного слідчого у нас більше 35 проваджень. Я не буду втручатися в хід досудового розслідування та вказувати, коли кого допитувати", - написав Труба.
"Я поважаю час свідків: ми з порозумінням поставилися до завантаженості експрезидента під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що так саме з повагою він поставиться до роботи наших слідчих та прийде завтра на допит", - додав він.
Труба також наголосив, що адвокати мали можливість зв’язатися зі слідчим та з ним напряму узгодити перенесення дати допиту.
"Для цього не потрібно приходити до Директора ДБР", - додав він.
Додамо, що Державне бюро розслідувань розслідує 11 кримінальних справ стосовно високопосадовців.
Нагадаємо, лідер партії "Європейська солідарність", колишній президент України Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував повісток від будь-яких слідчих органів.
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